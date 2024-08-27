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Политика как она есть

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Лукашенко заявил о готовности возобновить сотрудничество с Молдавией

Лукашенко заявил о готовности возобновить сотрудничество с Молдавией

Минск рассчитывает возобновить конструктивное сотрудничество с Кишиневом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя жителей Молдавии с Днем независимости, документ опубликовала его-пресс-служба.

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Комментарии
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Александр Глущенко
что те , что другие --голодранцы .. Ведь ещё в 2015 или 17 году , ООН признало &quot;самыми бедными сранами  в европе  молдову, белоруссию и украину&quot; , хотя украина жила на 35 долларов богаче своих товарорк по нищете.
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