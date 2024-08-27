Лукашенко заявил о готовности возобновить сотрудничество с Молдавией

Александр Глущенко

что те , что другие --голодранцы .. Ведь ещё в 2015 или 17 году , ООН признало "самыми бедными сранами в европе молдову, белоруссию и украину" , хотя украина жила на 35 долларов богаче своих товарорк по нищете.