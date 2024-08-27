Лукашенко заявил о готовности возобновить сотрудничество с Молдавией

Минск рассчитывает возобновить конструктивное сотрудничество с Кишиневом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя жителей Молдавии с Днем независимости, документ опубликовала его-пресс-служба.
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