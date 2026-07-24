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Как турецкий певец Таркан нарушил собственные правила и женился на давней поклоннице

Как турецкий певец Таркан нарушил собственные правила и женился на давней поклоннице

Долгое время Таркан уверял публику, что официальный брак — не для него. Он открыто говорил, что не хочет повторять чужие ошибки и связывать себя узами, которые могут закончиться разочарованием.

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