«У нас опять будет стопроцентная укомплектованность сотрудниками»: директор дома-интерната – об индексации пенсий

Губернатор Александр Беглов позаботился о том, чтобы работающие пенсионеры получали пенсию в полном объеме Индексировать пенсии работающим пенсионерам – с таким предложением обратился к президенту Владимиру Путину губернатор Петербурга Александр Беглов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии