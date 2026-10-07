Московский кот Сева претендует на возрастной рекорд: он дожил до 21 года с тяжелым диагнозом

Удивительный пациент наблюдается в столичной ветеринарной клинике. Кот Сева отметил 21-летие. Удивительно, что живет пушистик с тяжелым диагнозом, который для кошек обычно звучит как приговор.
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