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Московский кот Сева претендует на возрастной рекорд: он дожил до 21 года с тяжелым диагнозом

Московский кот Сева претендует на возрастной рекорд: он дожил до 21 года с тяжелым диагнозом

Удивительный пациент наблюдается в столичной ветеринарной клинике. Кот Сева отметил 21-летие. Удивительно, что живет пушистик с тяжелым диагнозом, который для кошек обычно звучит как приговор.

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