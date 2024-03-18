Врач Стародубова: пожилым людям и беременным женщинам опасно поститься

Великий пост в 2024 году начинается у православных христиан 18 марта. Для некоторых воздержание от скоромной пищи может представлять опасность, рассказала кардиолог и диетолог Антонина Стародубова в беседе с сайтом kp.
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