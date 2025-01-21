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Рязанские новости

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«Новые люди» выступили с инициативами для изменения жизни рязанцев

«Новые люди» выступили с инициативами для изменения жизни рязанцев

Защитить банковские вклады от заморозки, ввести премии для тех, кто поможет поймать телефонных мошенников, заменить треть чиновников искусственным интеллектом — такими громкими предложениями депутатов Госдумы от партии «Новые люди» запомнился январь 2025.

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