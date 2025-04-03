ГАТИ выдала первые два ордера для реализации проектов программы «Петербургские дворы»

А зарегистрировано свыше 90 объектов В Едином общегородском координационном графике работ ГАТИ зарегистрировано свыше 90 объектов, которые будут благоустроены местными органами самоуправления при поддержке города в рамках программы «Петербургские дворы».
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