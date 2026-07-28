В Алтайском крае объявили победителей XXVIII Шукшинского кинофестиваля

В Алтайском крае завершился ХХVIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Мероприятия прошли в нескольких городах и районах региона, включая Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Поспелиху, Смоленский район и село Сростки – родину советского писателя, сценариста, кинорежиссера и актера Василия Шукшина.
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