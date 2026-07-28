Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

210 подписчиков

В Алтайском крае объявили победителей XXVIII Шукшинского кинофестиваля

В Алтайском крае объявили победителей XXVIII Шукшинского кинофестиваля

В Алтайском крае завершился ХХVIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Мероприятия прошли в нескольких городах и районах региона, включая Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Поспелиху, Смоленский район и село Сростки – родину советского писателя, сценариста, кинорежиссера и актера Василия Шукшина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии