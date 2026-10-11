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Царьград

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Активы, калий и дизель: Вашингтон предложил Москве экономический бартер в обмен на локальное перемирие

Активы, калий и дизель: Вашингтон предложил Москве экономический бартер в обмен на локальное перемирие

США направили России пакет из трех крупных экономических предложений в обмен на ввод ограниченного перемирия, включающего прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и приостановку боевых действий в акватории Черного моря.

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