Фицо пояснил, в чем политика Словакии расходится с курсом Евросоюза

Словакия продолжит проводить суверенную внешнюю политику, и рамках этого предпринимать шаги, которые кому-то в ЕС могут показаться непредставимыми, заявил словацкий премьер-министр Роберт 12 октября, определяя курс страны на ближайшие месяцы, передает пресс-служба правительства Словакии.