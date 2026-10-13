Фицо пояснил, в чем политика Словакии расходится с курсом Евросоюза

Словакия продолжит проводить суверенную внешнюю политику, и рамках этого предпринимать шаги, которые кому-то в ЕС могут показаться непредставимыми, заявил словацкий премьер-министр Роберт 12 октября, определяя курс страны на ближайшие месяцы, передает пресс-служба правительства Словакии.
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