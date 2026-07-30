Васил Шәйхразыев «Татар кызы» бәйгесенең финалы үтәчәк мәйданчыкта булды

Төрекмәнстан Республикасына эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы Рәисе Васил Шәйхразыев дөньякүләм «Татар кызы» бәйгесенең финалын үткәрү өчен тәкъдим ителгән мәйданчыкларны карап чыкты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии