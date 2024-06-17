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В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд на транспорте для студентов

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд на транспорте для студентов

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предлагают внести в Госдуму проект закона, который предусматривает бесплатный проезд для студентов дневной формы обучения на всех видах общественного транспорта.

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