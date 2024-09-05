Сотрудники уголовного розыска задержали в Забайкальском крае курьера телефонных мошенников, похитившего у пенсионерки около 9 млн рублей

С заявлением о произошедшем в полицию обратилась 73-летняя жительница Читы. В ходе первоначальных мероприятий полицейские установили, что накануне пенсионерке позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил о том, что мошенники имеют доверенность на продажу ее квартиры и намереваются совершить сделку.