Сотрудники уголовного розыска задержали в Забайкальском крае курьера телефонных мошенников, похитившего у пенсионерки около 9 млн рублей

С заявлением о произошедшем в полицию обратилась 73-летняя жительница Читы. В ходе первоначальных мероприятий полицейские установили, что накануне пенсионерке позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил о том, что мошенники имеют доверенность на продажу ее квартиры и намереваются совершить сделку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- На Сахалине полицейский спас тонувшую девочку, которую прибрежным течением унесло в море далеко от берега
- Боец армейского корпуса группировки войск «Восток» сбил БпЛА типа «Баба Яга» двумя выстрелами из автомата Калашникова
- Морские пехотинцы ЧФ группировки войск «Север» уничтожили колонну ВСУ в приграничном районе Курской области
Свежие комментарии