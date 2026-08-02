Нигерия: по меньшей мере 11 человек были убиты, четыре человека получили ранения и еще несколько человек были похищены бандитами в общине Ладжинге, район местного самоуправления Сабон-Бирни (LGA), штат Сокото, в ночь с 1 на 2 августа.
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