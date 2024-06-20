В Крыму призвали запретить въезд в РФ для мигрантов за разжигание вражды

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал ввести для мигрантов, причастных к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды, пожизненный запрет на въезд в Россию, передает РИА Новости.
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