Индия: по меньшей мере два сотрудника Центральных резервных полицейских сил (CRPF) были убиты и еще один был ранен в результате стрельбы, совершенной другим членом CRPF в лагере Катимари CRPF в округе Нагаон, Ассам, 4 августа; После инцидента нападавший покончил жизнь самоубийством.