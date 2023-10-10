За что я хочу сказать "спасибо" Ельцину

Ирина52

Только Ельцину ли надо за это спасибо сказать. Многие, кто не мог ПОМЕШАТЬ уничтожению страны, сопротивлялись по тихому. Делали, что могли....Чтобы хоть что-то сохранить... Скорее это прокол американцев, которые сами поверили в свою же байку, что в СССР работали ТОЛЬКО ИЗ-ПОД ПАЛКИ. Убрать палку, - все само собой развалится и растащится. И народ деградирует максимум за три года. Поэтому и госстандарт по философии заменили на невнятное: любые школы и имена по усмотрению преподавателя. А мы уходили в работу как в убежище от этого дурдома, расширив курс до предела, дополняя марксистскую философию как более ранними школами, так и современными; наряду с диалектикой рассматривая герменевтику и феноменологию. И сейчас некоторые их ТЕХ моих студентов уже доценты и работают над докторскими...