Президент подписал указ о передаче Якутии АО "Жатайская судоверфь".

Опубликован указ президента Российской Федерации от 05.01.2024 №28 "О передаче в собственность Республики Саха (Якутия) находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества "Жатайская судоверфь".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии