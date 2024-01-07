Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Президент подписал указ о передаче Якутии АО "Жатайская судоверфь".

Президент подписал указ о передаче Якутии АО "Жатайская судоверфь".

Опубликован указ президента Российской Федерации от 05.01.2024 №28 "О передаче в собственность Республики Саха (Якутия) находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества "Жатайская судоверфь".

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