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Politico: демократы обсуждают возможную замену Байдена после провальных дебатов

Politico: демократы обсуждают возможную замену Байдена после провальных дебатов

REUTERS/Brian Snyder Ряд представителей Демократической партии США активно обсуждает возможность замены действующего главы Белого дома Джо Байдена на другого кандидата на предстоящих президентских выборах на фоне его провала на дебатах, сообщила газета Politico.

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