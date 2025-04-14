«Ценности ЕС против памяти о Победе»: как Запад диктует странам-кандидатам, что им помнить и кого чтить Ирина ВальковаВ канун 9 мая — одного из самых значимых праздников в российском историческом календаре — Европа вновь обнажила своё истинное лицо.