Рютте: военные расходы европейских членов НАТО и Канады выросли на 20%

Global Look Press/Armin Weigel/dpa В 2024 году расходы на оборону членов НАТО из Европы и Канады выросли на 20% относительно предыдущего года, заявил 7 февраля генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте.
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