Организаторы назвали нового участника «Воздуха Карелии»

Группа «Дороги меняют цвет» приедет на главное приключение карельского лета Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) назвали нового участника главного приключения карельского лета.
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