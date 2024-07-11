Футуролог Кононов объяснил, почему люди до сих пор верят в магию

Почему люди продолжают в XXI веке верить в магию и оккультизм? Почему они доверяют каким-то колдунам? Что и почему происходит с самосознанием? Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов рассказал: «Феномен магического мышления – один из наиболее ярких и недостаточно изученных в психологии.