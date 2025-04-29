Кладбище поселка Гладковка ул.Челюскинцев!!! Вот так я пришла к маме на могилу в поминальное воскресенье! А там мусорник!!! Покидали срубленные ветки, перед этим что то жгли, так как табличку на могиле вывернуло!! Ув.