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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Винисиуса гол и ассист на Мбаппе в игре с «Сосьедадом» – это первые результативные действия вингера в сезоне

Винисиус Жуниор забил первый гол в сезоне. Вингер «Реала» поразил ворота « Реал Сосьедад » в 1-м туре Ла Лиги (4:1).

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