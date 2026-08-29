Регионы России
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Регионы России

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ПВО России уничтожили 85 украинских дронов над несколькими регионами

ПВО России уничтожили 85 украинских дронов над несколькими регионами

Дроны были сбиты в указанных регионах, где в последнее время значительно усилились атаки на гражданские объекты.

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