Скандальный подрядчик орудует в сквере Героев Донбасса

Сквер Героев Донбасса в Новосибирске обещают сдать после реконструкции в 2024 году. Однако есть повод для опасений, что сроки могут быть сдвинуты: работы там выполняет ООО СУ «Сибстрой», которая прославилась затянувшимся благоустройством в Первомайском сквере.