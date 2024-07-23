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Скандальный подрядчик орудует в сквере Героев Донбасса

Скандальный подрядчик орудует в сквере Героев Донбасса

Сквер Героев Донбасса в Новосибирске обещают сдать после реконструкции в 2024 году. Однако есть повод для опасений, что сроки могут быть сдвинуты: работы там выполняет ООО СУ «Сибстрой», которая прославилась затянувшимся благоустройством в Первомайском сквере.

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