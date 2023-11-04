За что Россия отбирает пивные заводы у датчан

Глава датской компании Карлсберг заявил, что Россия якобы украла её бизнес в России. И действительно, если прочесть статью в РБК, складывается впечатление, будто мы конфисковали заводы датчан в ответ на конфискацию собственности россиян ворами из стран Запада (ссылка).
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