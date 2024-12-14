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Пловец отказался от России ради медали. Наказание пришло, откуда не ждали

Пловец отказался от России ради медали. Наказание пришло, откуда не ждали

За последние месяцы тема "нейтральных атлетов" стала одной из центральных в отечественном спорте. В рамках русофобских санкций Запада, которые затронули все сферы жизни нашей страны, международные бюрократы выдвинули условия нашим спортсменам: хотите выступать на крупных соревнованиях – откажитесь от России.

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Комментарии
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В С
Пинка под сраку этому губерниеву.
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16 час.
Татьяна Царева
продажная сволочь
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12 час.

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