Пловец отказался от России ради медали. Наказание пришло, откуда не ждали

За последние месяцы тема "нейтральных атлетов" стала одной из центральных в отечественном спорте. В рамках русофобских санкций Запада, которые затронули все сферы жизни нашей страны, международные бюрократы выдвинули условия нашим спортсменам: хотите выступать на крупных соревнованиях – откажитесь от России.