Пловец отказался от России ради медали. Наказание пришло, откуда не ждали

За последние месяцы тема "нейтральных атлетов" стала одной из центральных в отечественном спорте. В рамках русофобских санкций Запада, которые затронули все сферы жизни нашей страны, международные бюрократы выдвинули условия нашим спортсменам: хотите выступать на крупных соревнованиях – откажитесь от России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии