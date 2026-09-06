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Крымская газета

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Санаторий как контент: чего хочет молодёжь от оздоровительного отдыха в Крыму

Санаторий как контент: чего хочет молодёжь от оздоровительного отдыха в Крыму

Как-то сам собой вспоминается цикл шуток про то, что зумеры открывают для себя вещи, хорошо известные старшему поколению, будь то Polaroid, дедушкин подвал, МР3-плеер или, например, банкротство.

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