Санаторий как контент: чего хочет молодёжь от оздоровительного отдыха в Крыму

Как-то сам собой вспоминается цикл шуток про то, что зумеры открывают для себя вещи, хорошо известные старшему поколению, будь то Polaroid, дедушкин подвал, МР3-плеер или, например, банкротство.
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