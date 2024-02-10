NYT: в США признали ошибки при реакции на эскалацию конфликта в Газе

Власти США признали ошибки в подходе Белого дома к конфликту в секторе Газа. Как пишет газета New York Times, об этом на закрытой встрече с лидерами американской арабской общины в Мичигане заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.