Праздник белого месяца: что можно и нельзя делать в буддийский Новый год Алёна ЮрьеваБуддийский Новый год, известный также как Праздник белого месяца, Цаган Сар или Сагаалган, является важным событием для последователей буддизма, особенно в регионах России, таких как Бурятия, Тыва, Забайкалье и Калмыкия.