На здание аптеки XIX века вернули лепнину

В Екатеринбурге завершаются фасадные работы на доме-памятнике на улице Пушкина, 16А. В конце июля общественники из Всероссийского общества охраны истории памятников и культуры обнаружили на асфальте возле дома разбитые элементы лепнины со здания.
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