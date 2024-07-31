ТАСС: подрывник из Рязани признался в атаке на военный аэродром Дягилево

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, которого обвиняют в совершении подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области, признался в атаке на военный аэродром Дягилево, сообщили в правоохранительных органах.
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