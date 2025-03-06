Пермские студенты-медики поставили «диагноз» роботу

Статья опубликована в «Пермском медицинском журнале». Работа выполнена при финансовой поддержке Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» (проект «Новые материалы и технологии для медицины», 2024 год).
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