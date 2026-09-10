МИД Эстонии заблокирует транзит русского зерна через страну

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна готова принять меры для предотвращения транзита русского зерна через её территорию.
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