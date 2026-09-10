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Царьград

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МИД Эстонии заблокирует транзит русского зерна через страну

МИД Эстонии заблокирует транзит русского зерна через страну

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна готова принять меры для предотвращения транзита русского зерна через её территорию.

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