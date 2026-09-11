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Регион 29

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Пострадавшего в ДТП на М-8 ребенка доставили в детскую областную больницу

Пострадавшего в ДТП на М-8 ребенка доставили в детскую областную больницу

Мальчик поступил в АОДКБ вечером 11 сентября с ушибами лица и предположительно легкой черепно-мозговой травмой.

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