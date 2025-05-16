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Уиткофф признался, что черпал знания о международных делах из фильмов Netflix

Уиткофф признался, что черпал знания о международных делах из фильмов Netflix

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признался, что набирался знаний о международных отношениях из документальных фильмов о мировых конфликтах от стримингового сервиса Netflix.

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