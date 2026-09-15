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Григорий Лепс прокомментировал цены на билеты на юбилейный концерт

Григорий Лепс прокомментировал критику, вызванную ценами на билеты на его юбилейный концерт, который состоится 16 июля 2027 года в Большой спортивной арене «Лужники».

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