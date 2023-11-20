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Финансист Вязовский: Импортная техника подешевеет зимой

Финансист Вязовский: Импортная техника подешевеет зимой

Эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов, вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский сделал прогноз, что из-за укрепления рубля уже зимой импортная техника может снизиться в цене.

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