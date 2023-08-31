Такер Карлсон много чего наговорил

Лариса Гуляева

У америкосов просто идея фикс, стереть Россию с лица земли, только руки коротки, иначе бы давно это сделали. Что касается Такера Карлсона, то глядя на него, я думаю, в Америке есть и нормальные, здравомыслящие люди.