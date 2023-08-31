Закон и Порядок

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    У америкосов просто идея фикс, стереть Россию с лица земли, только руки коротки, иначе бы давно это сделали. Что каса...Такер Карлсон мно...
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Такер Карлсон много чего наговорил

Такер Карлсон много чего наговорил

Такер Карлсон убедителен, потому что логичен: «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
но говорит-то он  умные  вещи.
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57 мин.
Владимир Алтайцев
Русь всегда  защищали оружием, но не молитвами.
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56 мин.
Лариса Гуляева
У америкосов просто идея фикс, стереть Россию с лица земли, только руки коротки, иначе бы давно это сделали. Что касается Такера Карлсона, то глядя на него, я думаю, в Америке есть и нормальные, здравомыслящие люди.
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10 мин.

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