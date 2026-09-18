Forever Young warms up for Breeders' Cup at rebuilt Belmont

Japan superstar Forever Young will warm up for a repeat try in the Breeders' Cup Classic in Friday's Grade 1 Jockey Club Gold Cup at rebuilt Belmont.
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