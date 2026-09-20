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ФедералПресс

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Об опасности атаки БПЛА предупредили жителей Оренбуржья 20 сентября

Об опасности атаки БПЛА предупредили жителей Оренбуржья 20 сентября

ОРЕНБУРГ, 20 сентября, ФедералПресс. В Оренбургской области утром 20 сентября ввели режим «Беспилотная опасность».

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