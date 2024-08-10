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Не нужно повторять ошибок и крепить стропила на уголки! Есть 3 толковых способа крепления стропильных ног

Не нужно повторять ошибок и крепить стропила на уголки! Есть 3 толковых способа крепления стропильных ног

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные мои читатели! Стрoпильная нога — это косой элемент кровельной системы, который в совокупности с другими соседними стропилами, образует скелет кровли и формирует кровельный скат.

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