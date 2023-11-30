Председатель КНР призвал как можно скорее создать полноценное независимое государство Палестина

В мире нарастает осуждение действий Израиля, армия которого уже почти два месяца ведет войну с ХАМАС на территории сектора Газа, фактически стирая с земли густонаселенный анклав, убивая и нанося увечья тысячам ни в чем не повинных мирных палестинцев, включая женщин и детей.