Председатель КНР призвал как можно скорее создать полноценное независимое государство Палестина

В мире нарастает осуждение действий Израиля, армия которого уже почти два месяца ведет войну с ХАМАС на территории сектора Газа, фактически стирая с земли густонаселенный анклав, убивая и нанося увечья тысячам ни в чем не повинных мирных палестинцев, включая женщин и детей.
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