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Помпеи и Геркуланум, или повесть о двух городах

Помпеи и Геркуланум, или повесть о двух городах

﻿﻿24 октября 1979 года был обычный день в Неаполитанском заливе. Когда жители Помпеи и Геркуланума занимались своими делами, они даже не подозревали, что с ними вот-вот что-то произойдет и это навсегда останется в памяти в учебниках истории.

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