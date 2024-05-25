Помпеи и Геркуланум, или повесть о двух городах

﻿﻿24 октября 1979 года был обычный день в Неаполитанском заливе. Когда жители Помпеи и Геркуланума занимались своими делами, они даже не подозревали, что с ними вот-вот что-то произойдет и это навсегда останется в памяти в учебниках истории.