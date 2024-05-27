На развитие сферы занятости Поморья в 2023 году направили 1,7 миллиарда рублей

Об итогах реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» рассказали на заседании регионального правительстваПрограмма направлена на повышение уровня и качества жизни граждан, их конкурентоспособности на рынке труда и формирование культуры безопасного труда.