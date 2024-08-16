Глава ГУР Украины рассказал о планах по обмену пленными

Политика как она есть

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал о ближайших планах, по которым Украина надеется реализовывать обмен военнопленными с Россией.