Глава ГУР Украины рассказал о планах по обмену пленными

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал о ближайших планах, по которым Украина надеется реализовывать обмен военнопленными с Россией.
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