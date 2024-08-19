ТАСС: в поселке Нью-Йорк остались редкие очаги сопротивления ВСУ

Олег Шибайло

Петро, Порошенко. Беги спасай свой Нью-Йорк. Пиндосы тебе такого не простят. Даже все твои белочки и те, уже тебе изменили. Перехали к Эрнсту, на первый канал. Давай и ты к нам. Замутим с тобой новую шоколадную фабрику с фигурками Зеленского и его свиты. Детишки с радостью будут им откусывать головы.