Украинские военные практически оставили поселок Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС.
ТАСС: в поселке Нью-Йорк остались редкие очаги сопротивления ВСУ
Комментарии
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Олег Шибайло
Петро, Порошенко. Беги спасай свой Нью-Йорк. Пиндосы тебе такого не простят. Даже все твои белочки и те, уже тебе изменили. Перехали к Эрнсту, на первый канал. Давай и ты к нам. Замутим с тобой новую шоколадную фабрику с фигурками Зеленского и его свиты. Детишки с радостью будут им откусывать головы.
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