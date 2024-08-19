ТАСС: в поселке Нью-Йорк остались редкие очаги сопротивления ВСУ

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Комментарии
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Олег Шибайло
Петро, Порошенко. Беги спасай свой Нью-Йорк. Пиндосы тебе такого не простят. Даже все твои белочки  и те, уже  тебе изменили. Перехали  к Эрнсту, на первый канал. Давай и ты к нам. Замутим  с тобой новую шоколадную фабрику с фигурками Зеленского и его свиты. Детишки с радостью будут им откусывать головы.
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17 час.

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