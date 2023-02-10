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Сорокин впервые в сезоне пропустил 6 шайб – от «Ванкувера». У него 21 поражение при 17 победах

Илья Сорокин впервые в сезоне пропустил 6 шайб – от «Ванкувера». «Айлендерс» проиграли «Кэнакс» (5:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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